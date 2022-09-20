Опубліковано відео зі звільненого ЗСУ села Богородичне

У мережі з'явилося відео, як зараз виглядає нещодавно звільнене Збройними Силами України село Богородичне Донецької області, яке знаходиться неподалік Святогірська. Матеріал опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".





У місті практично не залишилося вцілілих будинків та будівель, на вулицях розкидані речі окупантів.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що минулої доби окупанти 9 разів атакували Авдіївку, також обстрілювали міста Торецьк, Бахмут, села Дорожне, Єлизаветівку, Хромове, Яківлівку.