Опубліковано відео зі звільненого ЗСУ села Богородичне

20 вересня 2022, 11:12

Опубліковано відео зі звільненого ЗСУ села Богородичне

У мережі з'явилося відео, як зараз виглядає нещодавно звільнене Збройними Силами України село Богородичне Донецької області, яке знаходиться неподалік Святогірська. Матеріал опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".


У місті практично не залишилося вцілілих будинків та будівель, на вулицях розкидані речі окупантів.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що минулої доби окупанти 9 разів атакували Авдіївку, також обстрілювали міста Торецьк, Бахмут, села Дорожне, Єлизаветівку, Хромове, Яківлівку.

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