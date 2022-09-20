Медведев пригрозил использованием «всех сил самозащиты» после присоединения «Л-ДНР» к РФ

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал проведение «референдумов» о вступлении в состав РФ так называемых «ДНР» и «ЛНР». По его мнению, это «имеет огромное значение» для «системной защиты» жителей Донбасса и других подконтрольных России территорий.



Также он считает, что «референдумы» нужны «для восстановления исторической справедливости».



«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — написал Медведев в своем телеграм-канале.



Он добавил, что «посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты».



Также Медведев уверен, что в силу особенностей российской Конституции, которая не предполагает отказа от территорий после внесения изменений в 2020 году, «ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять».

Накануне группировки «ДНР» и «ЛНР» начали подготовку к «референдуму» о вхождении подконтрольных им территорий в состав России.