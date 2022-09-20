Медведєв пригрозив використанням «усіх сил самозахисту» після приєднання «Л-ДНР» до РФ

20 вересня 2022, 11:34

Медведєв пригрозив використанням «усіх сил самозахисту» після приєднання «Л-ДНР» до РФ

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв підтримав проведення «референдумів» про вступ до РФ так званих «ДНР» і «ЛНР». На його думку, «це має величезне значення» для «системного захисту» жителів Донбасу та інших підконтрольних Росії територій.

Також він вважає, що «референдуми» потрібні «для відновлення історичної справедливості».

«Вони повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття. І не лише нашої країни. Оскільки після їх проведення та прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру», — написав Медведєв у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що «зазіхання на територію Росії — злочин, вчинення якого дозволяє використати всі сили самозахисту».

Також Медведєв упевнений, що через особливості російської Конституції, яка не передбачає відмови від територій після внесення змін у 2020 році, «жоден майбутній керівник Росії, жодна посадова особа не зможе повернути ці рішення назад».

Напередодні угруповання «ДНР» та «ЛНР» розпочали підготовку до «референдуму» про входження підконтрольних їм територій до складу Росії.

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