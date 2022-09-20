«ДНР» и «ЛНР» начали подготовку к «референдуму» о присоединении к России

Группировки «ДНР» и «ЛНР» начали подготовку к «референдуму» о вхождении подконтрольных им территорий в состав России. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин



«Со вчерашнего вечера специалисты администрации глав, специалисты аппаратов парламентов уже начали очень активную проработку вопросов (подготовки "референдума" — Прим. ред.)», — сказал он в эфире «Соловьев Live».



Сам «референдум» Пушилин назвал «очень долгожданным и, возможно, спасительным политическим решением, которое позволит обезопасить жизни наших гражданских лиц».

19 сентября так называемые бщественные палаты «ДНР» и «ЛНР» инициировали вопрос проведения «референдума» о вступлении «республик» в состав РФ.



Глава «ДНР» Денис Пушилин предложил главе «ЛНР» Леониду Пасечнику объединить усилия в вопросах организации «референдума».