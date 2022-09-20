Владимир Зеленский рассказал о системах ПВО для Украины

Усиление противовоздушной обороны Харькова – вопрос не денег, а стран-производителей, которые могут предоставить необходимые комплексы ПВО. Об этом журналистам «Украинской правды» сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Усилить ПВО можно, только приобретя новые комплексы. И это вопрос не денег, хотя это большие деньги: от полумиллиарда долларов до двух миллиардов. Но деньги найти мы можем найти. Здесь вопрос стран-производителей. Есть США, Израиль, есть совместная компания немецко-французско-итальянская, они выпускают комплексы средней дальности очень неплохие. Но вы знаете как это: партнеры хотят нам помочь, но свои готовые комплексы отдать не могут, а только произвести новые. Поэтому ждем. Израильтяне могли бы помочь нам. Но с ними сложнее», - отметил глава государства.

Также Владимир Зеленский напомнил, что Украина ожидает комплексы малого радиуса действия NASAMS от США и IRIS от Германии, сказал, что «они бы нам сейчас очень помогли».

Ранее 29 августа, напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие.