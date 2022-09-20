Володимир Зеленський розповів про системи ППО для України

20 вересня 2022, 12:19

Володимир Зеленський розповів про системи ППО для України

Посилення протиповітряної оборони Харкова — це питання не грошей, а країн-виробників, які можуть надати необхідні комплекси ППО. Про це журналістам «Української правди» повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Посилити ППО можна, тільки придбавши нові комплекси. І це питання не грошей, хоча це великі гроші: від півмільярда доларів до двох мільярдів. Але гроші знайти ми можемо. Тут питання країн-виробників. Є США, Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська, вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані.Але ж ви знаєте як це: партнери хочуть нам допомогти, але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише виробити нові. Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б нам допомогти. Але з ними складніше», - наголосив глава держави.

Також Володимир Зеленський нагадав, що Україна чекає на комплекси малого радіусу дії NASAMS від США та IRIS від Німеччини, сказав, що «вони б нам зараз дуже допомогли».

Раніше 29 серпня, нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна найближчими тижнями отримає від ФРН нову суперсучасну зброю.

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