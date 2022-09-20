Пограничники пресекли попытку прорыва оккупантов на Святогорском направлении

Пограничники Сил обороны Украины, действующие на Святогорском направлении, уничтожили группу диверсантов войск РФ. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.



«Диверсионная группа пыталась переплыть реку Северский Донец и попасть в тыл наших войск», — отметили пограничники.

С помощью тепловизора военнослужащие обнаружили подготовку противника к преодолению водного препятствия, а когда лодка с четырьмя диверсантами добралась до середины реки был открыт огонь и плавсредство захватчиков перевернулось. В Госпогранслужбе также сообщили, что тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за минувшие сутки оккупанты 9 раз атаковали Авдеевку, также обстреливали города Торецк, Бахмут, села Дорожное, Елизаветовку, Хромово, Яковлевку.