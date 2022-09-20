Прикордонники відбили спробу прориву окупантів на Святогірському напрямку

Прикордонники Сил оборони України, які діють на Святогірському напрямку, знищили групу диверсантів військ РФ. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.



"Диверсійна група намагалась переплисти річку Сіверський Донець та потрапити в тил наших військ", - зазначили прикордонники.

За допомогою тепловізора військовослужбовці виявили підготовку противника до подолання водної перешкоди, а коли човен з чотирма диверсантами дістався середини річки було відкрито вогонь і плавзасіб загарбників перекинувся. У Держприкордонслужбі також повідомили, що тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що минулої доби окупанти 9 разів атакували Авдіївку, також обстрілювали міста Торецьк, Бахмут, села Дорожне, Єлизаветівку, Хромове, Яківлівку.