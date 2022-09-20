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В ОП ответили на планы РФ провести «референдумы» на оккупированных территориях

20 сентября 2022, 14:08

В ОП ответили на планы РФ провести «референдумы» на оккупированных территориях

Российские оккупанты боятся и манипулируют. Так ответил глава Офиса президента Андрей Ермак на инициативу РФ провести «референдумы» на оккупированных российскими войсками территориях Украины.

«Наивный шантаж угрозами и страшилками «референдумов», «мобилизаций» от умеющих воевать только с детьми и мирными людьми... Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой», - написал Ермак в Telegram.

Ранее так называемый «общественный совет Херсонской области» обратился к главе оккупационной администрации Владимиру Сальдо с инициативой провести «референдум» о вхождении в состав России. 

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