В ОП ответили на планы РФ провести «референдумы» на оккупированных территориях

Российские оккупанты боятся и манипулируют. Так ответил глава Офиса президента Андрей Ермак на инициативу РФ провести «референдумы» на оккупированных российскими войсками территориях Украины.



«Наивный шантаж угрозами и страшилками «референдумов», «мобилизаций» от умеющих воевать только с детьми и мирными людьми... Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой», - написал Ермак в Telegram.

Ранее так называемый «общественный совет Херсонской области» обратился к главе оккупационной администрации Владимиру Сальдо с инициативой провести «референдум» о вхождении в состав России.