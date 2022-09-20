Оккупационные власти Херсонщины собираются провести «референдум»

Так называемый «общественный совет Херсонской области» обратился к главе оккупационной администрации Владимиру Сальдо с инициативой провести «референдум» о вхождении в состав России. Об этом пишет российский агентство «РИА Новости».



Причиной такого шага в «совете» называют «акты террора со стороны украинских властей и НАТО». Авторы обращения уверены, что жители региона поддержат идею о «возвращении» в состав России.



В ответ Сальдо заявил, что оккупационная администрация приняла решение о проведении «референдума» по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации.



Дата «референдума» пока не назначена.

19 сентября так называемые общественные палаты «ДНР» и «ЛНР» инициировали вопрос проведения «референдума» о вступлении «республик» в состав РФ.



Глава «ДНР» Денис Пушилин предложил главе «ЛНР» Леониду Пасечнику объединить усилия в вопросах организации «референдума». 20 сентября стало известно, что группировки начали подготовку к «референдуму» о вхождении подконтрольных им территорий в состав России.