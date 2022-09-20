В ОП відповіли на плани РФ провести «референдуми» на окупованих територіях

Російські окупанти бояться та маніпулюють. Так відповів глава Офісу президента Андрій Єрмак на ініціативу РФ провести «референдуми» на окупованих російськими військами територіях України.



«Наївний шантаж погрозами і страшилками «референдумів», «мобілізацій» від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою», - написав Єрмак у Telegram.

Раніше так звана «громадська рада Херсонської області» звернулася до голови окупаційної адміністрації Володимира Сальдо з ініціативою провести «референдум» про входження до складу Росії.