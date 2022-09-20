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В Луганской области организуют деоккупационные штабы – Гайдай

20 сентября 2022, 16:50

В Луганской области организуют деоккупационные штабы – Гайдай

В Луганской области организуется работа деоккупационных штабов, которые готовы предоставлять все необходимые услуги сразу после освобождения захваченных территорий. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай на брифинг, передает «Укринформ».

«Мы уже готовим к работе деоккупационные штабы. Общались с Укрпочтой и готовы, как только военные дадут разрешение входить в тот или иной поселок, сразу заезжать мобильными группами и предоставлять все услуги, в которых люди будут нуждаться. Все деньги будут выплачены. Более того, мы планируем быстро наладить работу центров предоставления административных услуг», - отметил Гайдай.

По его словам, гуманитарная ситуация в Луганской области крайне тяжелая. За месяцы активных боевых действий, которые велись на территории области, уничтожена почти вся инфраструктура.

«Россияне за несколько месяцев плотных обстрелов уничтожили все: системы водоснабжения, газоснабжения, канализации, электроснабжения... Восстановить это быстро не удастся, эти сети обслуживали сотни тысяч человек. К примеру, в Белогоровке уничтожена инфраструктура Попаснянского водоканала, в сферу обслуживания которого входили почти миллион абонентов”, - сообщил глава Луганской ОВА.

Так же сложно и с снабжением лекарств и лекарственных средств.

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