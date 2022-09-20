У Луганській області організовують деокупаційні штаби – Гайдай

У Луганській області організується робота деокупаційних штабів, які готові надавати всі необхідні послуги одразу після звільнення захоплених територій. Про це повідомив начальник Луганської ОВ Сергій Гайдай на брифінг, передає «Укрінформ».



«Ми вже готуємо до роботи деокупаційні штаби. Спілкувалися з Укрпоштою і готові, як тільки військові дадуть дозвіл входити в те чи інше селище, одразу заїжджати мобільними групами та надавати всі послуги, яких люди потребуватимуть. Усі гроші будуть виплачені. Більше того, ми плануємо швидко налагодити роботу центрів надання адміністративних послуг», - наголосив Гайдай.



За його словами, гуманітарна ситуація на Луганщині вкрай важка. За місяці активних бойових дій, що велися на території області, знищено майже всю інфраструктуру.



«Росіяни за кілька місяців щільного обстрілу знищили все: системи водопостачання, газопостачання, каналізації, електропостачання... Відновити це швидко не вдасться, ці мережі обслуговували сотні тисяч людей. Наприклад, у Білогорівці знищено інфраструктуру Попаснянського водоканалу, до сфери обслуговування якого входили майже мільйон абонентів”, - повідомив голова Луганської ОВА.



Так само складно і з постачанням ліків та лікарських засобів.