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В Сватово уничтожена местная оккупационная комендатура — Гайдай

21 сентября 2022, 09:33

В Сватово уничтожена местная оккупационная комендатура — Гайдай

В Сватово Луганской области уничтожена местная оккупационная комендатура, где у армии РФ был штаб и склад боеприпасов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«За прошедшие сутки там прогремели несколько взрывов. Они произошли в комендатуре, бывшем МКДС и складах боекомплекта в районе АТП. Все эти объекты российские оккупанты использовали для указанных выше потребностей», — написал он.

По информации Гайдая, на фоне больших потерь на фронте россияне продолжают принудительную мобилизацию. Он рассказал, что значительное количество раненых из недавно призванных «вагнеровцев» поступило в первую городскую больницу Луганска и отказывается вернуться в ряды вооруженных формирований РФ.

20 сентября, как сообщили в Луганской ОВА, авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по позициям войск РФ. Сергей Гайдай написал, что подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и позиций зенитных ракетных комплексов.

«Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районам сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов. Наши войска отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка», — сообщил Сергей Гайдай.

Также он сообщил, что получить какую-либо денежную помощь оставшимся людям на захваченных войсками РФ территориях от оккупантов «недостаточно простоять в ежедневной очереди, пройти проверку и иметь в наличии все документы». Гайдай отметил, что на последней стадии есть вероятность узнать, что название улицы недавно сменили на старое, и чтобы подтвердить легитимность документов, необходимо их переоформить в Луганске.

«Возможно, со старыми печатями в документах россияне людей и на псевдореферендумы не допустят? С какой регистрацией приходить на неволевиявлення жителям бульвара Дружбы народов в Северодонецке? С этим названием улицы, тем, которое было несколько лет назад, или опираться на название в честь одного из писателей, фамилию которого эта улица носила в середине прошлого столетия? Возможно ли отдать свой голос все три раза?», — отметил Гайдай.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска нанесли удары по городу Николаевка в Донецкой области, пытаясь поразить Славянскую ТЭС.

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