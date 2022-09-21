У Сватовому знищено місцеву окупаційну комендатуру — Гайдай

21 вересня 2022, 09:33

У Сватовому знищено місцеву окупаційну комендатуру — Гайдай

У Сватовому Луганській області знищено місцеву окупаційну комендатуру, де в армії РФ був штаб і склад боєприпасів. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

«Минулої доби там пролунали кілька вибухів. Вони сталися в комендатурі, колишньому МКДС та складах боєкомплекту в районі АТП. Всі ці об’єкти російські окупанти використовували для зазначених вище потреб», — написав він.

За інформацією Гайдая, на тлі великих втрат на фронті росіяни продовжують примусову мобілізацію. Він розповів, що значна кількість поранених із нещодавно покликаних «вагнерівців» прибула до першої міської лікарні Луганська і відмовляється повернутися до лав збройних формувань РФ.

20 вересня, як повідомили у Луганській ОВА, авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів по позиціях військ РФ. Сергій Гайдай написав, що підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника та позицій зенітних ракетних комплексів.

«Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об’єктах противника. Зокрема по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по 7 складах боєприпасів. Наші війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка», - повідомив Сергій Гайдай.

Також він сказав, що отримати якусь грошову допомогу людям, які залишилися на захоплених військами РФ територіях від окупантів «недостатньо простояти в щоденній черзі, пройти перевірку і мати в наявності всі документи». Гайдай зазначив, що на останній стадії є можливість дізнатися, що назву вулиці нещодавно змінили на стару, і щоб підтвердити легітимність документів, необхідно їх переоформити в Луганську.

«Можливо, зі старими печатками в документах росіяни людей і на псевдореферендуми не допустять? Із якою реєстрацією приходити на неволевиявлення жителям бульвару Дружби народів у Сєвєродонецьку? Із цією назвою вулиці, тією, що була кілька років тому, або спиратися на назву на честь одного із письменників, прізвище якого ця вулиця носила у середині минулого сторіччя? Чи можливо буде віддати свій голос усі три рази?», - зазначив Гайдай.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська завдали ударів по місту Миколаївка на Донеччині, намагаючись вразити Слов'янську ТЕС.

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