В МВД Украины рассказали сколько людей может мобилизовать РФ

Первая волна объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации предположительно охватит 40-50 тысяч россиян. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

«300 тысяч мобилизованных – это не то, что будет одновременно появляться. И это не значит, что завтра на линии столкновения будут 300 тысяч новых бойцов. В первую очередь, они сказали, попадают те, у кого есть военные специальности. Думаю, что эта первая волна будет 40-50 тысяч», – сказал Денисенко, отметив, что первая волна – это все необратимые потери российского войска, которые они держали на территории Украины.

Ключевая же задача россиян, по словам Денисенко, на этом этапе – стабилизировать линию фронта и не дать возможности Украине двигаться вперед.

«Будем надеяться, что больше не будет, потому что больше все-таки, кажется, у них нет возможности их обучать, переучить или даже поселить», – сказал он.

Денисенко также отметил, что большая часть выступления Путина была посвящена ядерному оружию и РФ поднимает ставки. Слова же российского президента о намерениях использовать всё, что есть в арсенале РФ Денисенко блефом не считает.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ пригрозил западным странам применением ядерного оружия.