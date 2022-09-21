У МВС України розповіли, скільки людей може мобілізувати РФ

Перша хвиля оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації, ймовірно, охопить 40-50 тисяч росіян. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

«300 тисяч мобілізованих – це не те, що одночасно з'являтиметься. І це не означає, що завтра на лінії зіткнення буде 300 тисяч нових бійців. Насамперед вони сказали, що потрапляють ті, хто має військові спеціальності. Думаю, що ця перша хвиля буде 40-50 тисяч», – сказав Денисенко, наголосивши, що перша хвиля – це все незворотні втрати російського війська, які вони тримали на території України.

Ключове завдання росіян, за словами Денисенка, на цьому етапі – стабілізувати лінію фронту і не дати можливості Україні рухатися вперед.

«Сподіватимемося, що більше не буде, тому що більше все-таки, здається, вони не мають можливості їх навчати, перевчити або навіть поселити», – сказав він.

Денисенко також зазначив, що більша частина виступу Путіна була присвячена ядерній зброї і РФ піднімає ставки. Слова ж російського президента про наміри використати все, що є в арсеналі РФ, Денисенко блефом не вважає.

Раніше, нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ погрожував західним країнам застосуванням ядерної зброї.