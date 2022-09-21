Россия освободила десять военнопленных-иностранцев. Некоторых «ДНР» угрожала казнить

Саудовская Аравия заявила об успешных переговорах с Россией. Благодаря им удалось освободить десять военнопленных из шести стран, захваченных российскими силами во время войны в Украине. Об этом со ссылкой на официального представителя Саудовской Аравии сообщает Reuters.



Отмечается, что десять иностранцев, воевавших на стороне ВСУ, освобождены сегодня при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Самолет с освобожденными уже приземлился в Саудовской Аравии.



Представитель Саудовской Аравии сообщил, что это были пять граждан Великобритании, двое граждан США, а также граждане Хорватии, Марокко и Швеции.



«Британский депутат Роберт Дженрик сказал, что Эйден Аслин был среди освобожденных», — пишет издание.



Ранее этого британца «ДНР» «приговорила» к смертной казни. Также освобожден гражданин Швеции, которого российские войска схватили в Мариуполе — ему тоже грозила смертная казнь. Эту информацию подтвердила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.



Как пишет Al Arabiya, наследный принц Саудовской Аравии находился в прямом контакте с Кремлем и Украиной в рамках посреднических усилий по освобождению военнопленных. Теперь их отправят в родные страны.



«Продолжаются усилия по обмену пленными 50 украинцев на 200 россиян, в том числе, согласно сообщениям, это может быть один из близких союзников президента России Владимира Путина, Виктор Медведчук… Неясно, было ли освобождение заключенных в среду частью этой конкретной сделки», — говорится в сообщении.