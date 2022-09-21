Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Россия освободила десять военнопленных-иностранцев. Некоторых «ДНР» угрожала казнить

21 сентября 2022, 21:26

Россия освободила десять военнопленных-иностранцев. Некоторых «ДНР» угрожала казнить

Саудовская Аравия заявила об успешных переговорах с Россией. Благодаря им удалось освободить десять военнопленных из шести стран, захваченных российскими силами во время войны в Украине. Об этом со ссылкой на официального представителя Саудовской Аравии сообщает Reuters.

Отмечается, что десять иностранцев, воевавших на стороне ВСУ, освобождены сегодня при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Самолет с освобожденными уже приземлился в Саудовской Аравии.

Представитель Саудовской Аравии сообщил, что это были пять граждан Великобритании, двое граждан США, а также граждане Хорватии, Марокко и Швеции.

«Британский депутат Роберт Дженрик сказал, что Эйден Аслин был среди освобожденных», — пишет издание.

Ранее этого британца «ДНР» «приговорила» к смертной казни. Также освобожден гражданин Швеции, которого российские войска схватили в Мариуполе — ему тоже грозила смертная казнь. Эту информацию подтвердила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Как пишет Al Arabiya, наследный принц Саудовской Аравии находился в прямом контакте с Кремлем и Украиной в рамках посреднических усилий по освобождению военнопленных. Теперь их отправят в родные страны.

«Продолжаются усилия по обмену пленными 50 украинцев на 200 россиян, в том числе, согласно сообщениям, это может быть один из близких союзников президента России Владимира Путина, Виктор Медведчук… Неясно, было ли освобождение заключенных в среду частью этой конкретной сделки», — говорится в сообщении.

Еще по теме

Прочее
Война Плен военнопленные
Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:44
В Донецке под обстрел попал Куйбышевский район, повреждена больница, есть раненые
17:52
В ОБСЕ сделали заявление относительно планов РФ провести «референдумы» в Украине
16:15
В Новоайдаре — мощные взрывы
15:43
Мариупольцев призвали не участвовать в «референдуме» РФ
11:21
«ДНР» заявила о шести раненых от обстрелов за сутки
09:33
В Сватово уничтожена местная оккупационная комендатура — Гайдай
09:12
Путин объявил частичную мобилизацию в России
23:36
«Референдумы» в оккупации уже в пятницу — главное за день ►
21:47
Ракетный удар по Новой Каховке: РосСМИ сообщают о ранении двух людей
20:17
«ДНР» и «ЛНР» объявили день «референдума» выходным. Школьников отправили на каникулы
19:35
В трех областях Украины прогремели взрывы
19:05
В Минреинтеграции призвали украинцев в оккупации не участвовать в «референдумах»
18:45
Зеленский обещает вернуть Крым «дипломатическим путем»: детали ►
17:12
Оккупанты назвали даты «референдумов» в Запорожской и Херсонской областях и создают там батальоны
16:55
Незаконные «референдумы»: Какой вопрос собираются задавать «ЛНР» и «ДНР»
все новости
21:26
Россия освободила десять военнопленных-иностранцев. Некоторых «ДНР» угрожала казнить
20:43
«Буду решать на другом уровне»: Сын Пескова ответил на приглашение прийти в военкомат
20:17
По всей России проходят акции против мобилизации на войну с Украиной
19:44
В Донецке под обстрел попал Куйбышевский район, повреждена больница, есть раненые
19:27
«Чтобы могла защищаться»: США предоставили Украине $25 миллиардов помощи
18:44
Путин выступил с открытыми ядерными угрозами — Байден на Генассамблее ООН
18:32
Оккупанты обстреляли Никопольский район: Один человек погиб, двое ранены
18:21
Жители деоккупированных населенных пунктов на Харьковщине получат денежную помощь
17:52
В ОБСЕ сделали заявление относительно планов РФ провести «референдумы» в Украине
17:47
Владимир Зеленский считает маловероятным применение РФ ядерного оружия
17:39
В Курахово под завалами дома обнаружили тело погибшего
17:19
Почти 39 тысяч семей на Донетчине — снова со светом
16:42
Ракетный удар по Запорожью: Три человека ранены
16:15
В Новоайдаре — мощные взрывы
15:50
Обстрелы не прекращаются: Территорию завода шампанских вин в Бахмуте контролируют ВСУ
все новости
ВИДЕО
По всей России проходят акции против мобилизации на войну с Украиной
21 сентября, 20:17
Путин выступил с открытыми ядерными угрозами — Байден на Генассамблее ООН
21 сентября, 18:44
В Новоайдаре — мощные взрывы
21 сентября, 16:15

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты