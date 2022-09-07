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В «ДНР» недовольны тем, что омбудсмен РФ выступила против смертной казни в Донецке

07 сентября 2022, 20:33

В «ДНР» недовольны тем, что омбудсмен РФ выступила против смертной казни в Донецке

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова высказалась против смертной казни на оккупированной территории Донбасса, заявив, что «поддерживает запрос общества на введение моратория на смертную казнь».

По словам российской чиновницы, «есть альтернативные меры наказания, такие как пожизненное заключение».

Заявление Москальковой вызвало недовольство со стороны группировки, которая ввела смертную казнь в Донецке. «Министр иностранных дел ДНР‎» Наталья Никонорова уверяет, что ей непонятно, о запросе какого общества говорит российский омбудсмен, так как в «обществе ДНР» есть «диаметрально противоположный запрос».

«Более того, мы получаем массу обращений, отвечая на которые, приходится, напротив, сдерживать общество от более радикальных действий», – уточнила Никонорова и пригласила Москалькову приехать в Донецк и лично убедиться в этом.

Вопрос о смертной казни в оккупации актуализировался в связи с приговорами, вынесенными иностранным гражданам, воевавшим за ВСУ, и военнопленным «азовцам». Так, 7 сентября стало известно о завершении так называемого расследования «уголовного дела» в отношении 24-х бойцов из полка «Азов».

8 июля «ДНР» отменила мораторий на исполнение смертных приговоров. До этого предусматривалось, что положения об исполнении смертной казни нового «уголовно-исполнительного кодекса» начнут действовать с 2025 года.

9 июня «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, воевавших за ВСУ, к смертной казни.

Адвокат одного из приговоренных к смертной казни, британца Шона Пиннера, 28 июня подал кассационную жалобу. 1 июля «приговор» обжаловал адвокат марокканца Саадуна Брагима.

В июле 2022 года стало известно о том, что «ДНР» угрожает смертной казнью двум бойцам полка «Азов».

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