Росія звільнила десять військовополонених-іноземців. Деяких «ДНР» погрожувала стратити

Саудівська Аравія заявила про успішні переговори з Росією. Завдяки їм вдалося звільнити десять військовополонених з шести країн, захоплених російськими силами під час війни в Україні. Про це з посиланням на офіційного представника Саудівської Аравії повідомляє Reuters.



Зазначається, що десятеро іноземців, які воювали на боці ЗСУ, звільнено сьогодні за посередництвом наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана. Літак зі звільненими вже приземлився у Саудівській Аравії.



Представник Саудівської Аравії повідомив, що це були п'ять громадян Великобританії, двоє громадян США, а також громадяни Хорватії, Марокко та Швеції.



«Британський депутат Роберт Дженрік сказав, що Ейден Аслін був серед звільнених», — пише видання.



Раніше цього британця «ДНР» «засудила» до страти. Також звільнено громадянина Швеції, якого російські війська схопили в Маріуполі — йому теж загрожувала смертна кара. Цю інформацію підтвердила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.



Як пише Al Arabiya, спадковий принц Саудівської Аравії перебував у прямому контакті з Кремлем та Україною в межах посередницьких зусиль зі звільнення військовополонених. Тепер їх відправлять до рідних країн.



«Продовжуються зусилля щодо обміну полоненими 50 українців на 200 росіян, зокрема, згідно з повідомленнями, це може бути один із близьких союзників президента Росії Володимира Путіна, Віктор Медведчук… Незрозуміло, чи було звільнення ув'язнених у середу частиною цієї конкретної угоди», — йдеться у повідомленні.