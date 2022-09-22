Российские оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области

Российские войска ночью атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, около полуночи российская армия обстреляла «Градами» Никополь, по центральным кварталам запустив 20 снарядов. В городе из-за прилетов снарядов убит 35-летний мужчина.

В Никополе повреждены 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач, а улицы, как написал Резниченко, усеяны воронками и обломками боеприпасов.

«Российские снаряды прилетели и в две больницы, школу, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок. Повредил обстрел и стелы на Аллее памяти», - написал глава Днепропетровской ОВА.

Резниченко сообщил также, что из-за атаки Никополя вспыхнули четыре пожара в торговых киосках и гаражах.

В Кривом Роге из-за атаки дрона-камикадзе российской армии горело двухэтажное здание. Люди не пострадали.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что пять мирных жителей погибли 21 сентября в области от обстрелов российскими оккупантами жилых домов и гражданской инфраструктуры.