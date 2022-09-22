Російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області

Російські війська вночі атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, близько півночі російська армія обстріляла «Градами» Нікополь, по центральним кварталам запустили 20 снарядів. У місті через прильоти снарядів убито 35-річного чоловіка.

У Нікополі пошкоджено також 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач, а вулиці, як написав Резниченко, усіяні воронками та уламками боєприпасів.

«Російські снаряди прилетіли й у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Пошкодив обстріл і стели на Алеї пам'яті», - написав голова Дніпропетровської ОВА.

Резніченко повідомив також, що через атаку Нікополя спалахнули чотири пожежі у торгових кіосках та гаражах.

У Кривому Розі через атаку дрона-камікадзе російської армії горіла двоповерхова будівля. Люди не постраждали.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що п'ять мирних жителів загинули 21 вересня в області від обстрілів російськими окупантами житлових будинків та цивільної інфраструктури.