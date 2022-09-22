ВСУ возвращают контроль над важной логистической артерией Луганщины — СтратКом ВСУ

Одна из важнейших логистических артерий Луганской области переходит под огневый контроль ВСУ. Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ, отметив, что это происходит плавно, но уверенно .

«Кроме того, по нанесенным ударам в тыл временно оккупированной Луганщины, можно говорить, что в районе Лисичанска у кафиров как-то совсем плохо складывается, ведь из-за них залетает уже в Новоайдар», - также сообщили в СтратКоме ВСУ.

Военные прогнозируют, что когда первые российские мобилизованные отправятся в Украину, «карта зон боевых действий будет совсем другая».

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что из двух сел захваченной войсками России части региона Гончаровки и Куземовки оккупанты вывезли местных жителей.