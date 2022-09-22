Из двух сел захваченной армией РФ части Луганщины оккупанты «эвакуировали» жителей

Из двух сел захваченной войсками России части Луганской области Гончаровки и Куземовки оккупанты вывезли местных жителей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что в указаных селах российские военные прячут свою технику.



«В Сватовском районе, чтобы без свидетелей скрыть инженерное оборудование, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Куземовка. Накануне холодов вывезли людей из дома вглубь захваченной территории. Где сейчас они – неизвестно. До начала российского вторжения в этих населенных пунктах проживало в общей сложности более 2 тысяч человек», - написал Гайдай.



Он рассказал, что на временно оккупированных территориях Украины военно-политическое руководство РФ также объявило частичную мобилизацию.



Для голосования на псевдореферендуме, по данным Сергея Гайдая, предъявлять документы, в том числе и паспорт не нужно.

«К голосованию будут допускаться избиратели не только по предъявлению паспорта так называемой «ЛНР», паспорта гражданина Украины, но и временного удостоверения, выданного в связи с потерей документов. Сколько этих удостоверений выдадут в Луганской области за эти дни – непонятно», - уточнили в Луганской ОВА.

Также Сергей Гайдай рассказал, что за минувшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка. Авиация Сил обороны Украины нанесла 41 удар по позициям оккупантов. Подтвержден удар по 21 району сосредоточения живой силы и военной техники армии РФ, 4 опорных пункта, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.

Помимо этого, как отметил глава Луганской ОВА, ракетные войска и артиллерия ВСУ обстреляли 24 объекта армии РФ.

«Враг совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров по населенным пунктам:

- на Краматорском направлении: Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое, Райгородок, Студенок, Татьяновка, Закотное и Озерное;

- на Бахмутском направлении: Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опытное, Яковлевка, Белогоровка, Майорск, Клещевка, Краснополовка, Звановка, Юрьевка и Нью-Йорк», - написал Гайдай.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что пять мирных жителей погибли 21 сентября в области от обстрелов российскими оккупантами жилых домов и гражданской инфраструктуры.