ЗСУ повертають контроль над важливою логістичною артерією Луганщини — СтратКом ЗСУ

Одна із найважливіших логістичних артерій Луганської області переходить під вогневий контроль ЗСУ. Про це повідомили у Страткомі ЗСУ, зазначивши, що це відбувається плавно, але впевнено.

«Крім того, за завданими ударами в тил тимчасово окупованої Луганщини, можна говорити, що в районі Лисичанська в окупантів якось зовсім погано складається, адже через них залітає вже аж у Новоайдар», - також повідомили у Страткомі ЗСУ.

Військові прогнозують, що коли перші російські мобілізовані вирушать до України, «карта зон бойових дій буде ну зовсім трохи інша».

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що з двох сіл захопленої військами Росії частини регіону Гончарівки та Куземівки окупанти вивезли місцевих жителів.