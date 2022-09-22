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СМИ: В Минобороны РФ намерены призвать один миллион человек

Обновлено
22 сентября 2022, 14:57

СМИ: В Минобороны РФ намерены призвать один миллион человек

Засекреченный седьмой пункт указа президента России Владимира Путина о мобилизации позволяет Минобороны страны призвать один миллион человек. Об этом сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на свой источник в администрации президента РФ.

Накануне на сайте портала правовой информации опубликовали скан указа Владимира Путина о введении в России «частичной мобилизации». Седьмой пункт указа обозначен «для служебного пользования». Позже, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте идет речь о количестве резервистов, которых могут призвать на военную службу.

«Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тысяч человек". Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек», — уточнил Песков.

Собеседник «Новой газеты. Европа» в администрации президента РФ подчеркивает, что сначала обсуждался вопрос занесения под гриф «для служебного пользования» всего текста указа целиком — за это выступали представители Минобороны. Позднее, по словам источника, было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован.

«Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе», - уточнил собеседник издания.

По сообщениям источников издания в нескольких министерствах, полный текст указа к ним не поступал, и увидеть его через МЭДО (система межведомственного документооборота) нет возможности.

Обновлено. Пресс-секретарь Путина Песков назвал ложью информацию о том, что в указе о частичной мобилизации предусматривается призыв до одного миллиона человек.

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