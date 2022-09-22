ЗМІ: У Міноборони РФ мають намір призвати один мільйон людей

Засекречений сьомий пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони призвати один мільйон людей. Про це повідомляє «Нова газета. Європа» з посиланням на джерело в адміністрації президента.



Напередодні на сайті порталу правової інформації опублікували скан указу Володимира Путіна про запровадження в Росії «часткової мобілізації». Сьомий пункт указу позначено «для службового користування». Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, речник президента Дмитро Пєсков заявив, що в засекреченому пункті йдеться про кількість резервістів, яких можуть призвати на військову службу.



«Єдине, що я можу сказати, що Сергій Кожугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав: "300 тисяч людей". Ось там мова йде про кількість до 300 тисяч людей», — уточнив Пєсков.



Співрозмовник «Нової газети. Європа» в адміністрації президента наголошує, що спочатку обговорювалося питання занесення під гриф «для службового користування» всього тексту указу цілком – за це виступали представники Міноборони. Пізніше, за словами джерела, було ухвалено рішення приховати під грифом лише сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути мобілізований.



"Цифру кілька разів виправляли, і зрештою зупинилися на мільйоні", - уточнив співрозмовник видання.



За повідомленнями джерел видання в кількох міністерствах, повний текст указу до них не надходив і побачити його через СМЕДО (система міжвідомчого документообігу) немає можливості.



Оновлено. Прес-секретар Путіна Пєсков назвав брехнею інформацію про те, що в указі про часткову мобілізацію передбачається заклик до одного мільйона осіб.

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