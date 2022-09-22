В захваченном армии РФ Мелитополе оккупанты устроили теракт — Федоров

Российские оккупанты устроили теракт на рынке захваченного ими Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



«Сегодня на Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, рашисты произвели взрыв и ликвидировали троих военных. Информацию о мирных гражданах уточняем», - написал он.



Мотивация оккупантов устроить теракт, по оценке Федорова, в том, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в терроре украинские власти.



Позже Федоров заявил, что на рынке Мелитополя пострадали шестеро российских оккупантов, некоторые ликвидированы.

Ранее в подконтрольном группировке «ДНР» Донецке под обстрел попал Крытый рынок в центре города.