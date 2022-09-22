У захопленому армією РФ Мелітополі окупанти влаштували теракт — Федоров

Російські окупанти влаштували теракт на ринку захопленого ними Мелітополя Запорізької області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



«Сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, рашисти вчинили вибух та ліквідували трьох військових. Інформацію щодо мирних громадян уточнюємо», – написав він.



Мотивація окупантів влаштувати теракт, за оцінкою Федорова, у тому, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу.



Пізніше Федоров заявив, що на ринку Мелітополя постраждали шестеро російських окупантів, деяких ліквідовано.

Раніше у підконтрольному угрупованні «ДНР» Донецьку під обстріл потрапив Критий ринок у центрі міста.