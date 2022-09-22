В Беларуси силовикам поручили следить за сбежавшими от мобилизации

Белорусским силовикам приказано отслеживать россиян, приехавших укрываться от мобилизации. Об этом пишет издание «Наша Нiва».



«Пока что на уровне устных распоряжений доведено наблюдать за "квартирами на сутки", входить в контакт с собственниками жилья. Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы», - рассказал изданию оперативник.



По словам силовиков, у Беларуси есть все инструменты, чтобы, в случае необходимости, начать выдавать россиян, скрывающихся от мобилизации.



Вчера президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации. По указу о ней должны собрать 300 тысяч, готовых к отправке на войну в Украину, военнослужащих. Однако по данным издания «Новая газета. Европа», засекреченный седьмой пункт указа позволяет Минобороны страны призвать один миллион человек.