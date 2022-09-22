У Білорусі силовикам доручили стежити росіянами, які втекли від мобілізації

Білоруським силовикам наказано відслідковувати росіян, які приїхали сховатися від мобілізації. Про це пише видання "Наша Нiва".



«Поки що на рівні усних розпоряджень доведено спостерігати за "квартирами на добу" входити в контакт із власниками житла. Нові машини у дворах із російськими номерами також наказали відстежувати. Збирати інформацію, перевіряти документи», - розповів оперативник.



За словами силовиків, Білорусь має всі інструменти, щоб, у разі потреби, почати видавати росіян, які ховаються від мобілізації.



Президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. За указом про неї мають зібрати 300 тисяч готових до відправки на війну в Україну військовослужбовців. Проте, за даними видання «Нова газета. Європа», засекречений сьомий пункт указу, дозволяє Міноборони країни закликати один мільйон людей.