В Торецке обрушились два этажа в доме после удара российской ракетой

Последствия обстрела по дому в Торецке. Фото: Донецкая ОВА

Российские войска ударили ракетой по жилому девятиэтажному дому в Торецке вчера вечером, один человек травмирован. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрацией Павел Кириленко.



От удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия с 9 по 7 этажа.



Ночью спасателям ГСЧС удалось спасти 19 человек, среди которых двое детей.



Кириленко отметил, что значительных жертв удалось избежать из-за того, что подавляющее большинство жильцов эвакуировались: из 53 квартир заселенными оставались 10.



«Поэтому последствия столь тяжелого удара можно считать легкими: только один человек травмирован», — подчеркнул он и призвал жителей региона эвакуироваться.