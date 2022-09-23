У Торецьку обрушилися два поверхи у будинку після удару російською ракетою

Наслідки обстрілу по дому у Торецьку. Фото: Донецька ОВА

Російські війська вдарили ракетою по житловому дев'ятиповерховому будинку у Торецьку вчора ввечері, одна людина травмована. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Від удару в одному з під'їздів обрушилися плити перекриття з 9 до 7 поверху.



Вночі рятувальникам ДСНС вдалося врятувати 19 людей, серед яких двоє дітей.



Кириленко зазначив, що значних жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців евакуювалася: із 53 квартир заселеними залишалися 10.



«Тому наслідки такого тяжкого удару можна вважати легкими: лише одна людина травмована», — наголосив він і закликав жителів регіону евакуюватися.