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В Минреинтеграции призвали украинцев в оккупации не участвовать в «референдумах»

20 сентября 2022, 19:05

В Минреинтеграции призвали украинцев в оккупации не участвовать в «референдумах»

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев на временно оккупированных территориях не участвовать ни в каких «референдумах». Об этом она заявила в эфире телемарафона.

«Я призываю наших граждан, украинских граждан, которые сейчас вынужденно находятся на временно оккупированных территориях, не участвовать ни в каких "референдумах", игнорировать, не идти, не участвовать в участковых комиссиях, или как они это называют. Вообще игнорировать этот процесс, и тем самым помочь армии и помочь себе», — подчеркнула Верещук.

Министр напомнила, что Кабмин рекомендовал Верховной Раде безотлагательно рассмотреть законопроект, где предусмотрена ответственность за принуждение к паспортизации.

«Если государственный чиновник, гражданин Украины получит такой паспорт, то он будет наказан (сроком) от 10 до 15 лет. Если будет проводиться пропаганда российского паспорта, то люди будут наказаны от пяти до восьми лет. Если будет совершаться принуждение, то те, кто будет совершать принуждение, могут получить до 12 лет», — уточнила Верещук.

Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» назначили «референдум» о вхождении в состав РФ на 23-27 сентября. Также оккупанты хотят провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях.

На планы РФ по проведению «референдумов» отреагировали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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