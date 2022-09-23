Почалися «референдуми», за допомогою яких РФ хоче приєднати окуповані території України

Бюлетень «ДНР» на референдумі

На окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей розпочалися «референдуми», за допомогою яких Росія хоче анексувати ці регіони.



«Голосування» триватиме п'ять днів — по 27 вересня (вівторок): в останній день — вівторок — воно проходитиме на «виборчих дільницях», а попередніми днями — на прибудинкових територіях та за заявами вдома. При цьому виїзні комісії супроводжує «поліція».



На підконтрольних угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» територіях Донбасу питання у бюлетені звучить так: «Ви за входження до складу Російської Федерації на правах суб'єкта РФ?». У Запорізькій та Херсонській областях «референдуму» такий: «Чи підтримуєте ви вихід зі складу України, утворення області як самостійної держави та входження до складу РФ?».



Українська влада закликає мешканців окупації не брати участь у псевдореферендумі, результати якого не визнають як Україна, так і міжнародне співтовариство.



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Рішення про «референдум» в окупації було ухвалено на початку цього тижня. Багато спостерігачів та аналітиків сходяться на думці, що на такий крок Кремль пішов після стрімкого відступу своїх військ у Харківській області та перспективи подальшого контрнаступу ЗСУ.