Под видом проведения псевдореферендума оккупанты ищут «пушечное мясо» — Гайдай

В Луганской области во время поквартирного обхода в рамках проведения так называемого «референдума» оккупанты ищут мужчин, чтобы мобилизовать их. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Поквартирный/подворовый обход – это чисто ради проверки жилищ на обнаружение мужчин. Оккупанты просто ищут «пушечное мясо», - заявил он, отметив, что оккупанты закрыли захваченные ими города на выезд. Людей, как он утверждает, не выпускают, чтобы не терять «голоса».

«Проще – заполняют какие-то бумажки на кухнях в квартирах и дворах. Выглядит это очень странно. Конфиденциальностью и не пахнет. Как выглядят так называемые комиссии и имеют ли они при себе оружие – пока такой информации нет», - написал Сергей Гайдай.

Также он напомнил, что за участие и организацию псевдореферендума предусмотрена ответственность.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты на Луганщине принуждают людей участвовать «референдуме».