Під виглядом проведення «псевдореферендуму» окупанти шукають «гарматне м'ясо» — Гайдай

У Луганській області під час поквартирного обходу в рамках проведення так званого референдуму окупанти шукають чоловіків, щоб мобілізувати їх. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



«Поквартирний/подворовий обхід - це суто заради перевірки помешкань на виявлення чоловіків. окупанти просто шукають «гарматне м‘ясо», - заявив він, зазначивши, що окупанти закрили захоплені ними міста на виїзд. Людей, як він стверджує, не випускають, щоби не втрачати «голоси».

«Простіше - заповнюють якісь папірчики на кухнях у квартирах та дворах. Виглядає це вкрай дивно. Конфіденційністю і не пахне. Як виглядають так звані комісії і чи мають вони при собі зброю - поки такої інформації немає», - написав Сергій Гайдай.

Також він нагадав, що за участь та організацію псевдореферендуму передбачена відповідальність.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти на Луганщині змушують людей брати участь у «референдумі».