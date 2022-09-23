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Оккупанты на Луганщине принуждают людей участвовать «референдуме» — Гайдай

23 сентября 2022, 09:39

Оккупанты на Луганщине принуждают людей участвовать «референдуме» — Гайдай

Российские оккупанты подготовились к съемкам сюжетов об «активном участии местных жителей в голосовании» на так называемом «референдуме» в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что на одном из предприятий Беловодска начальник объявил всем сотрудникам, что явка на «референдум» обязательна, а кто не будет принимать участие в «голосовании», автоматически уволят с работы, списки таких людей передадут группировке «ЛНР».

«В Старобельске оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом «референдуме», - написал Гайдай.

Также он сообщил, что у оккупантов не получилось принудительно мобилизовать заключенных Луганского СИЗО, представители частной военной компании пытались это сделать, но получили отказ. Вместе с тем «частичная мобилизация» на Луганщине продолжается.

По информации Сергея Гайдая, в течение суток в военный госпиталь Ростова-на-Дону было доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, там продолжаются подготовительные работы, чтобы принять еще 200 тел. 

Гайдай рассказал, что за сутки ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опросное и Каменка, а авиация сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, по данным главы Луганской ОВА, ракетные войска и артиллерия ВСУ на протяжении 22 сентября нанесли огненное поражение, в частности, по 6 пунктам управления, 4 районам сосредоточения личного состава и военной техники, 3 позициям ПВО, 3 – артиллерии, а также 3 складам боеприпасов армии РФ.

«В то же время из разного вооружения врагом обстреляны следующие населенные пункты:

- на Краматорском направлении: Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидорово, Закотное, Озерное, Щуровое и Райгородок, Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука;
- на Бахмутском направлении: Северск, Спорное, Звановка, Николаевка, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцево, Яковлевка, Майорск», - сообщил Сергей Гайдай.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российская армия убила семерых мирных жителей региона.

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