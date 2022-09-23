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ВСУ освободили от оккупантов Яцковку в Донецкой области — генерал Громов

23 сентября 2022, 15:00

ВСУ освободили от оккупантов Яцковку в Донецкой области — генерал Громов

Украинские военные освободили от российской армии село Яцковка в Донецкой области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

«В ходе ведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка, восточнее реки Оскол», - сообщил он.

Также, по словам Громова, на Бахмутском направлении обстановка остается сложной, но контролируемой. Оккупанты продолжают вести наступательные действия, чтобы вытеснить украинские подразделения с занятых позиций. ВСУ держат оборону, как отметил Громов, несмотря на интенсивный огонь российских войск.

Ранее советник Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Донецкой области на Лиманском направлении ВСУ проводит плановую работу по освобождению населенных пунктов Украины от российских войск.

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