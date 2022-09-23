ЗСУ звільнили від окупантів Яцківку на Донеччині — генерал Громов

Українські військові звільнили від російської армії село Яцківка на Донеччині. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

«В ході ведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка.

Наші війська покращують своє тактичне положення. Так, завдяки своєчасному перегрупуванню підрозділів однієї з механізованих бригад, якісній організації бою, нам вдалося відновити раніше втрачене положення та забезпечити контроль позицій в районі південніше Бахмуту», - повідомив він.

Також, за словами Громова, на Бахмутському напрямку ситуація залишається складною, але контрольованою. Окупанти продовжують вести наступальні дії, аби витіснити українські підрозділи із зайнятих позицій. ЗСУ тримають оборону, як зазначив Громов, незважаючи на інтенсивний вогонь російських військ.

Раніше радник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий заявив, що в Донецькій області на Лиманському напрямку ЗСУ проводить планову роботу зі звільнення населених пунктів України від російських військ.