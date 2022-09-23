ЗСУ звільнили від окупантів Яцківку на Донеччині — генерал Громов

23 вересня 2022, 15:00

ЗСУ звільнили від окупантів Яцківку на Донеччині — генерал Громов

Українські військові звільнили від російської армії село Яцківка на Донеччині. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

«В ході ведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка.

Наші війська покращують своє тактичне положення. Так, завдяки своєчасному перегрупуванню підрозділів однієї з механізованих бригад, якісній організації бою, нам вдалося відновити раніше втрачене положення та забезпечити контроль позицій в районі південніше Бахмуту», - повідомив він.

Також, за словами Громова, на Бахмутському напрямку ситуація залишається складною, але контрольованою. Окупанти продовжують вести наступальні дії, аби витіснити українські підрозділи із зайнятих позицій. ЗСУ тримають оборону, як зазначив Громов, незважаючи на інтенсивний вогонь російських військ.

Раніше радник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий заявив, що в Донецькій області на Лиманському напрямку ЗСУ проводить планову роботу зі звільнення населених пунктів України від російських військ.

Ще за темою

Місця
Донецька область
Інше
Війна деокупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:03
Під виглядом проведення «псевдореферендуму» окупанти шукають «гарматне м'ясо» — Гайдай
11:27
На окупованих військами РФ територіях немає жодного «референдуму» — Офіс президента
10:55
«ДНР»: 7 людей загинуло та 8 поранено внаслідок обстрілів за добу
09:39
Окупанти на Луганщині змушують людей брати участь у «референдумі» — Гайдай
09:35
Почалися «референдуми», за допомогою яких РФ хоче приєднати окуповані території України
23:24
У Криму розпочалася мобілізація: створено призовні комісії, списки підготовлено ►
22:29
«ДНР» пообіцяла карати «ухилянтів» тюремним терміном до 20 років
21:27
У Київському районі Донецька через обстріл загинула мирна мешканка
18:03
Кремль організував «референдуми» в окупації: які цілі ►
17:31
«ЛНР»: За вісім місяців народилося майже 3,5 тисячі дітей
16:47
«ДНР» показала бюлетень та заявила, що вже повністю готова до «референдуму»
15:42
«ДНР» планує залучити дітей до участі у «референдумі»
15:34
Проводила проукраїнські акції: «ЛНР» засудила мешканку Лутугіного до 12 років в'язниці
15:33
У захопленому армією РФ Мелітополі окупанти влаштували теракт — Федоров
15:15
У Горлівці під обстріл потрапила виправна колонія
Всі новини
15:28
«Перевиконано план»: Кадиров заявив, що в Чечні не буде мобілізації
15:00
ЗСУ звільнили від окупантів Яцківку на Донеччині — генерал Громов
14:03
Під виглядом проведення «псевдореферендуму» окупанти шукають «гарматне м'ясо» — Гайдай
12:56
В уряді заявили, що на причетних до псевдореферендуму чекає суд
12:55
Зеленський: Хтось має вправити мозок керівництву Росії
12:36
ЗСУ готуються до деокупації населених пунктів на Лиманському напрямку
11:27
На окупованих військами РФ територіях немає жодного «референдуму» — Офіс президента
10:55
«ДНР»: 7 людей загинуло та 8 поранено внаслідок обстрілів за добу
10:52
У Донецькій області війська РФ за добу знищили 42 цивільні об'єкти
09:39
Окупанти на Луганщині змушують людей брати участь у «референдумі» — Гайдай
09:35
Почалися «референдуми», за допомогою яких РФ хоче приєднати окуповані території України
08:50
Армія РФ «Градами» обстріляла Нікополь та Марганець, є загиблі
08:50
У Торецьку обрушилися два поверхи у будинку після удару російською ракетою
08:23
Семеро мешканців Донецької області загинули від обстрілів за добу. Ще 17 — поранені
23:47
Мобілізація в РФ, обмін полонених та обстріли — головне за день ►
Всі новини
ВІДЕО
Мобілізація в РФ, обмін полонених та обстріли — головне за день ►
22 вересня, 23:47
У Криму розпочалася мобілізація: створено призовні комісії, списки підготовлено ►
22 вересня, 23:24
Як відбувався обмін: СБУ показала повернення українських військових з полону
22 вересня, 19:39

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти