В Днепропетровской области ПВО уничтожила два беспилотника

В Днепропетровской области работала ПВО. Об этом сообщает Воздушное командование «Восток».



«Предварительно, уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — отметили в командовании.

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