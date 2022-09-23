У Дніпропетровській області ППО знищила два безпілотники

На Дніпропетровщині працювала ППО. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».



«Попередньо, знищено два безпілотні літальні апарати», — зазначили в командуванні.

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