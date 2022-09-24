Хозяин ЧВК «Вагнер» появился на публике со звездами героя России, «ДНР» и «ЛНР»

Евгений Пригожин с тремя звездами «героя». Скриншот

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК «Вагнер», появился на публике с тремя звездами «героя» — России, а также так называемых «ЛНР» и «ДНР». Об этом сообщает волгоградское издание V1.



Пригожин приехал в российский город Волгоград, чтобы принять участие в похоронах военнослужащего ЧВК Алексея Нагина. Церемония прощания прошла 24 сентября в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».



«Гробовую тишину собравшихся нарушило появление в зале двух героев России — [губернатора Волгоградской области] Андрея Бочарова и Евгения Пригожина, имя которого в СМИ тесно связывают с так называемым "Оркестром Вагнера". Их сопровождал еще один человек, на груди которого, как и на груди Евгения Пригожина, было три звезды — Героя России, Героя ДНР и Героя ЛНР», — пишет издание V1.



В июле 2022 года Пригожина заметили со звездой Героя России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уклонился от ответа о присвоении звания бизнесмену, заявив, что «все открытые указы мы публикуем».



Вторая звезда на одежде Пригожина появилась не позднее середины сентября, отмечает «Настоящее время». На видеозаписи из колонии в Йошкар-Оле Пригожин, предположительно, с двумя наградами на груди, агитировал заключенных отправиться на войну в Украине.



Участие в частных военных компаниях квалифицируется в России по статье 359 «Наемничество». Наказание по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы.