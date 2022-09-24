Господар ПВК «Вагнер» з'явився на публіці із зірками героя Росії, «ДНР» та «ЛНР»

Євген Пригожин із трьома зірками «героя». Скріншот

Російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають власником ПВК «Вагнер», з'явився на публіці із трьома зірками «героя» — Росії, а також так званих «ЛНР» та «ДНР». Про це повідомляє волгоградське видання V1.



Пригожин приїхав до російського міста Волгограда, щоб взяти участь у похороні військовослужбовця ПВК Олексія Нагіна. Церемонія прощання відбулася 24 вересня у Тріумфальному залі музею-панорами «Сталінградська битва».



«Трунову тишу присутніх порушила поява в залі двох героїв Росії — [губернатора Волгоградської області] Андрія Бочарова та Євгена Пригожина, ім'я якого у ЗМІ тісно пов'язують із так званим "Оркестром Вагнера". Їх супроводжувала ще одна людина, на грудях якої, як і на грудях Євгена Пригожина, було три зірки - Героя Росії, Героя ДНР та Героя ЛНР», - пише видання V1.



У липні 2022 року Пригожина помітили із зіркою Героя Росії. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсковухилився від відповіді на присвоєння звання бізнесмену, заявивши, що «усі відкриті укази ми публікуємо».



Друга зірка на одязі Пригожина з'явилася не пізніше за середину вересня, зазначає «Сьогодні». На відеозаписі з колонії в Йошкар-Олі Пригожин , ймовірно, із двома нагородами на грудях, агітував ув'язнених вирушити на війну в Україні.



Участь у приватних військових компаніях кваліфікується у Росії за статтею 359 «Найомництво». Покарання нею передбачає до 15 років позбавлення волі.