Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ отбили атаки российских войск возле 6 населенных пунктов — сводка Генштаба

25 сентября 2022, 08:05

ВСУ отбили атаки российских войск возле 6 населенных пунктов — сводка Генштаба

Украинские войска отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

«Российские захватчики нанесли 7 ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 67 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны», — сказано в сообщении.

Более 35 населенных пункта пострадали от обстрелов оккупантов. Среди них Запорожье, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нью-Йорк, Белогоровка, Красногоровка, Павловка и Майорск.

Противник продолжает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:

  • на Северском направлении в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск Сумской области;

  • на Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Стрелечья, Гурьев Казачок, Двуречное, Купянск и Кучеровка;

  • на Краматорском направлении Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая и Озерное;

  • на Бахмутском направлении Соледар, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Яковлевка, Нелиповка, Юрьевка, Белогоровка, Роздоловка;

  • на Авдеевском направлении Авдеевка, Водяное, Марьинка и Парасковиевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях под обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии попали более 20 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времовка и Ольговское.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры противник совершил более 30 вылетов БПЛА.

Российское командование в связи с частичной мобилизацией пытается ограничить на временно захваченных территориях права военнослужащих вооруженных сил РФ, которые подписали краткосрочные контракты. В подразделениях оккупантов на Запорожском направлении объявлено, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий отныне зависит от решения командования. Кроме того, частичная мобилизация называется причиной задержки отпусков и денежных выплат, что уже приводит к значительному ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях противника.

Авиация Сил обороны нанесла 26 ударов - подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, 5 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них «Ураган», и 2 склада с боеприпасами. Потери оккупантов уточняются.

Еще по теме

Организации
Генштаб ВСУ
События
Сводка Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:02
Под Лиманом бои, центр Донецка под обстрелом — главное за день ►
13:23
Скамейки, автоматы и поквартирный обход: «ДНР» и «ЛНР» показали второй день «референдума»
11:32
Донецк под мощным обстрелом, есть погибшие и раненые
10:04
Рынок в Новой Каховке попал под обстрел
00:37
Крым: создание «добробатов» и мобилизация
00:29
«Референдум» на лавочках и в палатках — главное за день ►
22:34
В оккупированном Алчевске под удар попало здание «МГБ ЛНР»
21:56
В Донецке погиб мирный житель
20:58
С вооруженными военными РФ: Жителям Запорожской области «бюллетени» приносили в квартиры
19:48
В Мариуполе в школе сдетонировал снаряд, начался пожар. Есть пострадавшие
17:42
В Донецке — «прилет» в многоэтажку в Петровском районе
16:36
Оккупанты заставляют украинцев участвовать в «референдумах» — ГУР МОУ
15:52
В оккупированной РФ Снигиревке состоялся митинг против «референдума»
14:03
Под видом проведения псевдореферендума оккупанты ищут «пушечное мясо» — Гайдай
11:27
На оккупированных войсками РФ территориях нет никакого «референдума» — ОП
все новости
08:05
ВСУ отбили атаки российских войск возле 6 населенных пунктов — сводка Генштаба
00:02
Под Лиманом бои, центр Донецка под обстрелом — главное за день ►
23:31
Хозяин ЧВК «Вагнер» появился на публике со звездами героя России, «ДНР» и «ЛНР»
23:28
Без воды, газа, света и наличных денег: Как выживает Бахмут на линии огня
22:32
Учились в РФ, связаны с Кремлем: Какие «иностранные наблюдатели» прибыли на «референдум»
21:43
В Кремле хотят закрыть границу для выезда мужчин и думают над введением военного положения - СМИ
20:58
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, есть раненые
20:32
Под Мариуполем раздались взрывы, в городе сработало ПВО
19:11
Оккупанты не оставляют попытки захватить всю Донецкую область — Генштаб ВСУ
18:33
Гайдай рассказал, что на «референдуме» луганчанам выдают российские паспорта и повестки на войну
17:58
До 10 лет тюрьмы: Путин подписал закон о наказании за отказ идти на войну или добровольную сдачу в плен
17:29
Нацгвардейцы эвакуировали из леса под Славянском людей, скрывавшихся от обстрелов
16:46
Замминистром обороны РФ назначили генерала, руководившего осадой Мариуполя
16:11
Путин запретил военным командирам отступать из Херсона — СМИ
15:47
В РФ силовики задерживают протестующих против мобилизации на войну с Украиной
все новости
ВИДЕО
Под Лиманом бои, центр Донецка под обстрелом — главное за день ►
25 сентября, 00:02
Без воды, газа, света и наличных денег: Как выживает Бахмут на линии огня
24 сентября, 23:28
В РФ силовики задерживают протестующих против мобилизации на войну с Украиной
24 сентября, 15:47

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты