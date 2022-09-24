Оккупанты не оставляют попытки захватить всю Донецкую область — Генштаб ВСУ

Россияне продолжают сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, обстреливают гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Украинские военные отбивали атаки противника. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В течение дня оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Отмечается, что от вражеского огня пострадали более 20 населенных пунктов. В частности, Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Ставок, Южное, Малые Щербаки.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях россияне совершали обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:
«За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка», — сообщили в Генштабе ВСУ.
Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов, уничтожено 5 позиций зенитных ракетных комплексов.
«Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету оккупантов. Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразили 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Потери противника уточняются», — говорится в сводке.