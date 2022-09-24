Оккупанты не оставляют попытки захватить всю Донецкую область — Генштаб ВСУ

Россияне продолжают сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, обстреливают гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Украинские военные отбивали атаки противника. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



В течение дня оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.



Отмечается, что от вражеского огня пострадали более 20 населенных пунктов. В частности, Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Ставок, Южное, Малые Щербаки.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.



На других направлениях россияне совершали обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайлово Черниговской области и Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

– в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайлово Черниговской области и Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области; на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Ивашки, Александровка, Подолы, Купянск и Гороховатка;

— в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Ивашки, Александровка, Подолы, Купянск и Гороховатка; на Краматорском направлении — Пришиб, Яровая, Озерное, Диброва, Райгородок и Северск;

— Пришиб, Яровая, Озерное, Диброва, Райгородок и Северск; на Бахмутском направлении — Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекаменское, Белогоровка и Раздоловка;

— Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекаменское, Белогоровка и Раздоловка; на Авдеевском направлении — Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;

— Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Времовка;

обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Времовка; на Южнобужском направлении россияне обстреляли более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

«За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка», — сообщили в Генштабе ВСУ.



Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов, уничтожено 5 позиций зенитных ракетных комплексов.



«Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету оккупантов. Ракетные войска и артиллерия, в частности, поразили 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Потери противника уточняются», — говорится в сводке.