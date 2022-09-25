ЗСУ відбили атаки російських військ біля 6 населених пунктів — зведення Генштабу

Українські війська відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.



«Російські загарбники завдали 7 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснили понад 67 обстрілів з РСЗВ з військових та цивільних об'єктів на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни», — сказано в повідомленні.



Більше 35 населених пунктів постраждали від обстрілів окупантів. Серед них Запоріжжя, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нью-Йорк, Білогорівка, Красногорівка, Павлівка та Майорськ.



Противник продовжує обстріли з танків, мінометів і ствольної артилерії, а саме:



на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Бачівська Сумської області;

на Слобожанському напрямі — у районах населених пунктів Стрілечтя, Гур'єв Козачок, Дворічне, Куп'янськ та Кучерівка;

на Краматорському напрямку — Слов'янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова та Озерне;

на Бахмутському напрямку — Соледар, Бахмут, Бахмутське, Досвідчене, Яківське, Нелипівка, Юріївка, Білогорівка, Роздолівка;

на Авдіївському напрямку — Авдіївка, Водяне, Мар'їнка та Парасковіївка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках під обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії потрапили понад 20 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Курдюмівка, Пречистівка, Шевченка, Білогір'я, Темування, Времівка та Ольговське.



На Південнобузькому напрямку вогневу поразку зазнали понад 25 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури противник здійснив понад 30 вильотів БПЛА.



Російське командування у зв'язку з частковою мобілізацією намагається обмежити на тимчасово захоплених територіях права військовослужбовців збройних сил Росії , які підписали короткострокові контракти. У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямі оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування у зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування. Крім того, часткова мобілізація називається причиною затримки відпусток та грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану у підрозділах супротивника.



Авіація Сил оборони завдала 26 ударів — підтверджено поразку 20 районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.



Ракетні війська та артилерія вразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 системи ракетних військ та артилерії, серед них «Ураган», та 2 склади з боєприпасами. Втрати окупантів уточнюються.