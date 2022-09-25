Запорожье ночью подверглось ракетному удару

Российские оккупанты в ночь на 25 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.



Около 10 «прилетов» зафиксировали в городе. Гражданская инфраструктура получила повреждения в результате атаки.



«В многоквартирных домах и домах частного сектора повреждены окна. У части домов разрушена еще и кровля», — отметил Куртев.



Он рассказал о том, что повреждения также получили учебные заведения и больница.

«Есть пострадавшие люди. Информация по ним уточняется», — добавил секретарь горсовета.



Соответствующие службы работают на местах происшествий. Коммунальщики приступили к ликвидации последствий ракетных ударов.