Запоріжжя вночі зазнало ракетного удару

25 вересня 2022, 09:23

Запоріжжя вночі зазнало ракетного удару

Російські окупанти в ніч проти 25 вересня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

 Близько 10 «прильотів» зафіксували у місті. Громадянська інфраструктура отримала пошкодження внаслідок атаки.

 «У багатоквартирних будинках та будинках приватного сектора пошкоджено вікна. У частині будинків зруйновано ще й покрівлю», зазначив Куртєв.

 Він розповів про те, що ушкодження також отримали навчальні заклади та лікарня.

«Є постраждалі люди. Інформація щодо них уточнюється», — додав секретар міськради.

 Відповідні служби працюють на місцях подій. Комунальники напад або ліквідацію наслідків ракетних ударів.

Ще за темою

Місця
Запоріжжя
Події
Війна ракетний удар

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:02
Під Лиманом бої, центр Донецька під обстрілом — головне за день ►
13:23
Лавки, автомати та поквартирний обхід: «ДНР» та «ЛНР» показали другий день «референдуму»
11:32
Донецьк під потужним обстрілом, є поранені
10:04
Ринок у Новій Каховці потрапив під обстріл
00:37
Крим: створення «добробатів» та мобілізація
00:25
«Референдум» на лавках і в наметах — главное за день ►
22:34
В окупованому Алчевську під удар потрапила будівля «МДБ ЛНР»
21:56
У Донецьку загинув мирний житель
20:58
З озброєними військовими РФ: Жителям Запорізької області «бюлетені» приносили у квартири
19:48
У Маріуполі у школі здетонував снаряд, почалася пожежа. Є постраждалі
17:42
У Донецьку — «приліт» у багатоповерхівку у Петрівському районі
16:36
Окупанти змушують українців брати участь у «референдумах» — ГУР МОУ
15:52
В окупованій РФ Снігурівці відбувся мітинг проти «референдуму»
14:03
Під виглядом проведення «псевдореферендуму» окупанти шукають «гарматне м'ясо» — Гайдай
11:27
На окупованих військами РФ територіях немає жодного «референдуму» — Офіс президента
Всі новини
09:23
Запоріжжя вночі зазнало ракетного удару
08:37
Російські війська вдарили по центру Одеси
08:05
ЗСУ відбили атаки російських військ біля 6 населених пунктів — зведення Генштабу
00:02
Під Лиманом бої, центр Донецька під обстрілом — головне за день ►
23:31
Господар ПВК «Вагнер» з'явився на публіці із зірками героя Росії, «ДНР» та «ЛНР»
23:28
Без води, газу, світла та готівки: Як виживає Бахмут на лінії вогню ►
22:32
Навчалися в РФ, пов'язані з Кремлем: Які «іноземні спостерігачі» прибули на «референдум»
21:43
У Кремлі хочуть закрити кордон для виїзду чоловіків і думають над запровадженням військового стану - ЗМІ
20:58
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є поранені
20:32
Під Маріуполем пролунали вибухи, у місті спрацювало ППО
19:11
Окупанти не залишають спроби захопити всю Донецьку область - Генштаб ЗСУ
18:33
Гайдай розповів, що на «референдумі» луганчанам видають російські паспорти та повістки на війну
17:58
До 10 років в'язниці: Путін підписав закон про покарання за відмову йти на війну чи добровільну здачу в полон
17:29
Нацгвардійці евакуювали з лісу під Слов'янськом людей, які переховувалися від обстрілів
16:46
Заступником міністра оборони РФ призначили генерала, який керував облогою Маріуполя
Всі новини
ВІДЕО
Під Лиманом бої, центр Донецька під обстрілом — головне за день ►
25 вересня, 00:02
Без води, газу, світла та готівки: Як виживає Бахмут на лінії вогню ►
24 вересня, 23:28
У РФ силовики затримують протестувальників проти мобілізації на війну з Україною
24 вересня, 15:47

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти