Запоріжжя вночі зазнало ракетного удару

Російські окупанти в ніч проти 25 вересня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.



Близько 10 «прильотів» зафіксували у місті. Громадянська інфраструктура отримала пошкодження внаслідок атаки.



«У багатоквартирних будинках та будинках приватного сектора пошкоджено вікна. У частині будинків зруйновано ще й покрівлю», — зазначив Куртєв.



Він розповів про те, що ушкодження також отримали навчальні заклади та лікарня.

«Є постраждалі люди. Інформація щодо них уточнюється», — додав секретар міськради.



Відповідні служби працюють на місцях подій. Комунальники напад або ліквідацію наслідків ракетних ударів.