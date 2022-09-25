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ВСУ уничтожили за сутки 400 оккупантов – Генштаб

25 сентября 2022, 12:09

ВСУ уничтожили за сутки 400 оккупантов – Генштаб

Вооруженные силы Украины уничтожили четыре сотни оккупантов 24 сентября, общие потери армии РФ достигли 56 700 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Другие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • танков - 2275 (+13) ед;

  • боевых бронированных машин - 4832 (+25) ед;

  • артиллерийских систем - 1368 (+7) ед;

  • РСЗО - 328 (+1) ед;

  • средств ПВО - 171 (+1) ед;

  • самолетов - 259 (+4) ед;

  • вертолетов - 220 (+0) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 966 (+10);

  • крылатых ракет - 241 (+1);

  • кораблей / катеров - 15 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 3701 (+20) ед;

  • специальной техники - 130 (+4).

Отмечается, что противник понес наибольшие потери за прошедшие сутки на Краматорском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.

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