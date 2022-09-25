ВСУ уничтожили за сутки 400 оккупантов – Генштаб

Вооруженные силы Украины уничтожили четыре сотни оккупантов 24 сентября, общие потери армии РФ достигли 56 700 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Другие боевые потери противника ориентировочно составили:



танков - 2275 (+13) ед;

боевых бронированных машин - 4832 (+25) ед;

артиллерийских систем - 1368 (+7) ед;

РСЗО - 328 (+1) ед;

средств ПВО - 171 (+1) ед;

самолетов - 259 (+4) ед;

вертолетов - 220 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 966 (+10);

крылатых ракет - 241 (+1);

кораблей / катеров - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 3701 (+20) ед;

специальной техники - 130 (+4).

Отмечается, что противник понес наибольшие потери за прошедшие сутки на Краматорском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.